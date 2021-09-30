حقق الفريق الكروي الأول في النصر فوزًا مهمًا على حساب نادي أبها بنتيجة 3-1 وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة النصر وأبها

وشهد الشوط الأول تقدم العالمي بهدفين عبر البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقتين الـ18 والـ40.

وفي الشوط الثاني، ضغط نادي أبها ليتمكن اللاعب أمين عطوشي من إحراز هدف تقليص الفارق لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ75.

ولم يهدأ أصفر العاصمة حتى أضاف اللاعب فينسينت أبو بكر الهدف الثالث للفريق العاصمي في الدقيقة الـ90.

العالمي يصعد للمركز الثالث

وأصبح رصيد العالمي بعد الفوز 12 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين خلف نادي الاتحاد صاحب المركز الثاني بفارق نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الـ15 ” قبل الأخير”.