النفط يقلص خسائره الأسبوعية

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط لتقلص أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، حيث قام المستثمرون بتقييم تأكيد الصين بأنها قد حررت النفط الخام من احتياطياتها الإستراتيجية في تدخل غير مسبوق في السوق العالمية.

برنت اليوم:

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك فوق 69 دولارًا للبرميل، مرتفعة 1.8% اليوم الجمعة، بعد أن خسرت 1.7% في الجلسة السابقة. ويتداول خام القياس العالمي برنت فوق 72 دولارًا.

واستغلت بكين احتياطياتها العملاقة “لتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الخام”، وفقًا لإعلان صادر عن الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية.

عدم يقين:

تضيف خطوة الصين، مع احتمالية أن يتكرر الأمر، درجة أخرى من عدم اليقين إلى سوق النفط العالمية، التي لا تزال تكافح تأثير متغير دلتا سريع الانتشار لفيروس كورونا في العديد من المناطق. وقد شهد أكبر مستورد للخام في العالم تسارعًا حادًّا في تضخم أسعار المنتجين الشهر الماضي وسط ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن.

وقالت الوكالة الصينية أيضًا: إن “التناوب الطبيعي لمخزونات النفط الخام وسيلة مهمة لموازنة السوق”، مشيرة إلى أنها قد تستمر في تحرير المزيد من البراميل.

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