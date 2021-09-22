قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإضاءة الجسر المعلق في العاصمة الرياض بألوان علم المملكة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 91.

معلومات عن الجسر:

ويُعد الجسر أطول جسر معلق في المملكة، حيث جرى الانتهاء من أعمال إنشاء الجسر المعلق وافتتاحه بشكل رسمي عام 1420هـ – 2000م.

ويبلغ طول الجسر763 متراً ويتكون من ثلاث أعمدة سفلية بطول (179 – 405 -179) متراً على التوالي، كما يبلغ عرض الجسر 35.8 متراً ويتكون من اتجاهين يفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 أمتار، حيث جرى تصميم الجسر بنظام الأنظمة الحديثة في بناء الجسور.

إضاءة الجسر:

وتأتي هذه البادرة من الوزارة في إضاءة الجسر، ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.