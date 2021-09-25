تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمالها في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه وذلك بمجموع أطوال بلغ 110 كم على عدة مراحل مختلفة يجري تنفيذها.

4 مراحل للمشروع:

وينقسم المشروع في تفاصيله على أربع مراحل، حيث انتهت من المرحلتان الأولى والثانية، وجارٍ العمل استكمال باقي المراحل.

ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، مع أهمية التأكيد على تسهيل ونقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل بشكل عام.

رفع مستوى السلامة:

الجدير بالذكر أن المشروع يأتي في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية الرامية كافة لخدمة المنطقة، كما تؤكد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.