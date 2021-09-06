النقل: نجحنا في تخفيض نسبة الحوادث المرورية إلى 50%

المواطن - الرياض

أكد المهندس بدر الدلامي، نائب وزير النقل، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تخفيض نسبة الحوادث على كافة طرق المملكة.

تخفيض نسبة الحوادث:

وشدد الدلامي، خلال حواره إلى قناة العربية، على أن الوزارة نجحت بفضل تضافر كافة الجهود في تخفيض نسبة الحوادث المرورية إلى 50%، متابعًا أن الوزارة وضعت خطة بالفعل من أجل تحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

تهيئة الطرق:

ولفت إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف الاهتمام بشبكة الطرق وتهيئتها لتكون قادرة على تلبية رؤية المملكة، متابعًا: “لن ندخر جهدًا في تطوير شبكة الطرق ورفع مدى جودتها واستدامتها”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة