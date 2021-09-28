حذرت النيابة العامة من غش منتجات التجميل أو الترويج لمنتجات مخالفة للمواصفات.

النيابة العامة تحدد مفهوم المنتج التجميلي:

وقالت النيابة: إن المنتج التجميلي هو أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية كالأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي ونحوها؛ لأغراض التنظيف، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.

عقوبة غش منتجات التجميل:

وأوضحت النيابة أن عقوبة غش منتجات التجميل قد تتراوح ما بين الغرامة بما يصل إلى 5 ملايين ريال والسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وإغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح الأوضاع وسحب الترخيص مشيرة إلى إمكانية مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.

التحذير من مواد مكياج مخالفة:

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء حذّرت أمس من منتجي مكياج “أحمر خدود”؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016)، مشيرة إلى التعرض لنسب عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأوضحت “الهيئة” أن المنتج الأول يحمل اسم “أحمر خدود Nitrq Beauty 4 colors blusher 01” بتاريخ صلاحية 06/ 2024، فيما يحمل المنتج الثاني اسم “أحمر خدود مطفي سينمائي Nitrq Beauty Matt Touch 6 colors matt blusher 01″ بتاريخ صلاحية 10/ 2024، من إنتاج مصنع (Shinuo Cosmetics Co.,Ltd).