الهريفي يدعم المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي على دعم الأخضر قبل مباراته الهامة ضد المنتخب الفيتنامي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس.

الهريفي يطالب بمؤازرة المنتخب السعودي

وقال فهد الهريفي: “أهلًا ومرحبًا بكم.. هذا اليوم هو يوم الأخضر، لازم كلنا إن شاء الله نقف مع المنتخب السعودي ونؤازره من أجل بداية مثالية كما بدأنا في تصفيات كأس العالم 2018″.

وتابع في مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وأعتقد أن بدايتنا مثالية كانت مع منتخبات تدريجية ساعدتنا كثيرًا وكنا في حاجة لها، حتى إن كثيرًا من عناصرنا كان هابطًا مستواهم، كانوا في حاجة لهذه المباريات”.

واختتم الهريفي تصريحاته قائلًا: “محتاجين رجوعكم وحماسكم، وإن شاء الله كل جماهير المنتخب السعودي تدعمه وتؤازره اليوم لأن الأخضر يحتاج لهذا وبتكون عنصرًا مهمًا للاعبين وإن شاء الله تكون بداية رائعة ويواصل انتصاراته”.

عمان تشعل المجموعة قبل مباراة السعودية ضد فيتنام

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد فيتنام عند الساعة التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وفي سياق مباريات المجموعة الثانية، نجح المنتخب العماني الأول لكرة القدم في تحقيق فوز قاتل ضد اليابان بهدف دون رد، ليتصدر مجموعته بشكل مؤقت، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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