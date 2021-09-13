الهلال في ربع النهائي الآسيوي للمرة السابعة

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز ضد نظيره الاستقلال الإيراني اليوم؛ ليكون أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الزعيم يتجاوز الاستقلال بثنائية:

ولعب الهلال ضد الاستقلال، مساء اليوم الاثنين، على إستاد زعبيل في الإمارات، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

وسيطر لاعبو الزعيم على أحداث مباراة الاستقلال خاصة خلال أحداث الشوط الأول، وتمكن من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 39 عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قبل أن يُعزز تقدمه في الدقيقة 56 عن طريق سالم الدوسري.

الهلال في ربع النهائي للمرة السابعة:

ويُعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة في شكلها الجديد، حيث صعد في نسخ 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2019 و2021.

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تجاوز دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا بشكلها الجديد في 5 نسخ، أعوام؛ 2007، 2009، 2011، 2013 و2016.

وتُعتبر هذه المرة الثالثة التي يصعد فيها الزعيم من خلال الأندية الإيرانية، حيث سبق وفاز بيرسبوليس عام 2015 بنتيجة 3/ 1 بمجموع المباراتين، وكانت المرة الثانية عام 2017 على حساب استقلال خوستان بنتيجة 2/ 1.

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