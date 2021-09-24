يبدو أن نادي الهلال قد يكون مهددًا بغياب نجمه البرازيلي ماثيوس بيريرا في مباراة الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في حال تلقيه بطاقة صفراء في لقاء الحزم في الجولة السابعة.

موعد مباراة الهلال والحزم:

وسيواجه الزعيم فريق الحزم مساء الخميس المقبل في الجولة السابعة من دوري المحترفين في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية.

لماذا يواجه بيريرا خطر الإيقاف ؟

سيتعرض ماثيوس بيريرا للإيقاف لمباراة واحدة في حال نال بطاقة صفراء في لقاء الحزم، وذلك بعد أن نال البطاقة الصفراء في مباريات فريقه أمام التعاون والاتفاق والشباب.

ويعد صانع الألعاب البرازيلي، صاحب الـ25 عامًا، أغلى لاعب في الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث وصلت قيمته التسويقية لـ15 مليون يورو.

يذكر أن ماثيوس بيريرا لعب مع الهلال في أربع مباريات بالدوري، منذ انضمامه للفريق صيف العام الحالي قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

وكان الزعيم تعادل مع الشباب مساء أمس الخميس بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري المحترفين السعودي.