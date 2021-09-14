الهلال متخصص في بطولات آسيا والمعيوف يصنع الفارق

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وسط تألق لافت من حارس مرماه عبدالله المعيوف.

الزعيم يخطف بطاقة التأهل الأولى:

ولعب الهلال ضد الاستقلال، مساء الاثنين، على إستاد زعبيل في الإمارات، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

وسيطر لاعبو الزعيم على أحداث مباراة الاستقلال خاصة خلال أحداث الشوط الأول، وتمكن من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 39 عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قبل أن يُعزز تقدمه في الدقيقة 56 عن طريق سالم الدوسري.

الهلال يتألق:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “شوت” المذاع على SSC، وقال صالح الداود: “يوجد تعقيدات في تكتيك الأزرق وهناك غياب مستوى بعض اللاعبين والمعيوف استحق رجل المباراة.. الزعيم ليس في قوته الفنية ولكن يمتلك ثقافة الفوز”.

وتابع بدر الصقري: “الهلال متمرس في بطولات آسيا، وليس غريب عليه وصوله لهذا الدور.. ومكاسب اليوم كثيرة.. المعيوف هو واحد من أهم صُنَّاع بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وهو رجل مباراة اليوم”.

وأضاف سلمان العنقري: “هدف سالم الثاني المبكر قتل المباراة، والهلال أنهى المباراة بأقل مجهود.. الزعيم دائمًا يعتمد على الاستحواذ واختلف الوضع مع جارديم وأصبح يركز على اللعب المباشر”.

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