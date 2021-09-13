الهلال يتألق ضد الفرق الإيرانية

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه ضد الفرق الإيرانية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة الاستقلال اليوم.

الهلال يواجه الاستقلال اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، على إستاد زعبيل في الإمارات.

وأعلن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن تشكيلة الزعيم ضد الاستقلال، وجاءت كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، هيون سو، البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، ماريجا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا وبافيتيمبي جوميز.

الزعيم يتألق

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يتألق ضد الأندية الإيرانية في الأدوار الإقصائية، وذلك بعد بداية مخيبة أمامهم.

وأضافت شبكة “أوبتا”: “بعد خسارته في أول 3 مباريات له ضد الفرق الإيرانية في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا وعدم تسجيله لأي هدف، لم يخسر الزعيم في آخر 5 مباريات من هذا النوع”.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مواجهة واحدة، ونجح لاعبو الزعيم في تسجيل هدفين على الأقل في كل من هذه المباريات، ما يمنحه دفعة معنوية للتألق وخطف نقاط مباراة اليوم.

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