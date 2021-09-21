الهلال يتحصن بتاريخ مواجهاته ضد الشباب

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أيام قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الهلال والشباب في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والشباب والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الملك فهد الدولي مباراة الشباب والهلال مساء الخميس المقبل، في تمام الساعة 8 و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة ويتم بث اللقاء عبر قنوات SSC.

ويعد فوز الهلال أمام الشباب في الدور الثاني من الموسم الماضي، بخمسة أهداف لهدف، ضمن أكبر النتائج بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث كان أحد خطوات الزعيم في طريق تتويجه بلقب المسابقة وخطفه من الليوث.

رغم قوة مباريات الهلال والشباب، إلا أن الزعيم لديه تاريخ حافل بالانتصارات أمام منافسه، وهو الأمر الذي يتضح من خلال آخر فوز استطاع الليوث تحقيقه، والذي كان منذ 7 سنوات، وبالتحديد في فبراير 2014.

أبرز النتائج الإيجابية للهلال

وشهد ديربي الرياض نتائج كبيرة بين الهلال والشباب، جاء معظمها لصالح الزعيم، حيث جاء أبرزها كالتالي؛ موسم 2013-2014، فاز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح الشباب، وفي موسم 2015-2016، فاز الهلال برباعية نظيفة أمام الشباب، وعن موسم 2016-2017 فاز الهلال بثلاثية نظيفة أمام الشباب، ويعد الموسم الأبرز هو 2020-2021، إذ فاز الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف لصالح الشباب.

ويحتل نادي الهلال وصافة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط بينما الشباب في المركز الـ 11 برصيد 5 نقاط فقط.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة