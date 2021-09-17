الهلال يفقد خدمات محمد البريك 3 أسابيع

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن غياب محمد البريك، المدافع الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي، لمدة 3 أسابيع عن المباريات؛ وذلك بسبب الإصابة في مفصل القدم التي تعرض لها في وقت سابق.

وذكر النادي في بيان رسمي أن العلاج والبرنامج التأهيلي لـ محمد البريك سيكون لمدة 21 يومًا، كما سيغيب عن مباراة الاتفاق غدًا السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اللاعب البيروفي أندري كاريلو بسبب إصابته بكدمة في أسفل الظهر.

الفوز يضمن لـ الهلال الصدارة:

ويسعى الأزرق للفوز غدًا على الاتفاق والوصول إلى النقطة رقم 10 من أجل صدارة دوري المحترفين السعودي، علمًا بأن للزعيم مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لم تقام بسبب خوض الزعيم مباراة الاستقلال الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مساء الاثنين الماضي.

الزعيم يواجه بيرسبوليس:

وسيواجه الهلال، نادي بيرسبوليس الإيراني يوم 16 أكتوبر المقبل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا حيث تُقام المباراة في المملكة.

وكان الزعيم تعادل بدون أهداف مع نادي الباطن في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، بالمباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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