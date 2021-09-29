سيغيب 3 لاعبين عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال غدًا في مباراة الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيفقد الزعيم كل من سالم الدوسري ومحمد البريك وعلي البليهي في مباراة الحزم؛ بسبب الإصابة حيث واصل كل منهم برامجه التأهيلية.

بعثة الهلال تغادر:

وكانت بعثة الأزرق غادرت إلى القصيم مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نادي الحزم مساء الغد.

وفي سياق آخر، يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قد استقر على صفقتين لتدعيم الفريق الأول بهما خلال شهر يناير المقبل.

جارديم يحدد الصفقات المطلوبة:

ويرغب جارديم في تدعيم صفوف الأزرق بضم ظهير أيسر ومدافع، في الميركاتو الشتوي كونه غير مقتنع بقدرات الظهير الأيسر خليفة الدوسري المنضم للزعيم من نادي القادسية، كما يفكر جارديم في ضم اللاعب أحمد شراحيلي مدافع الشباب.

ويرتبط شراحيلي المتألق مع نادي الشباب بالفترة الأخيرة، بعقد مع الليث ينتهي في يونيو 2022.

كذلك يفكر مدرب الزعيم في ضم اللاعب حسين قاسم ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي كبديل لـ خليفة الدوسري، كذلك يرغب جارديم في تدعيم مركز الظهير الأيسر، حيث لا يشغله إلا اللاعب ياسر الشهراني فقط.