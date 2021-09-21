الهلال يقرب شاموسكا من الإقالة

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يلعب فريق الهلال ضد الشباب، مباراة مثيرة وقوية، في إطار الجولة السادسة من كأس الأمير دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل.

ويدخل مدرب الشباب شاموسكا هذه المواجهة المثيرة أمام نادي الهلال، بسجل سلبي خلال تاريخ مواجهاته مع حامل لقب دوري المحترفين.

وسبق لشاموسكا قيادة فريقه السابق الفيصلي، في ثماني مواجهات أمام الهلال، انتهت 5 منها بفوز الأخير، و3 بالتعادل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلا أن إدارة الشباب، منحت شاموسكا فرصة أخيرة خلال مواجهة الهلال المقبلة قبل تحديد مصيره مع الفريق.

موعد مباراة الشباب والهلال:

وتقام مباراة الهلال مع الشباب، مساء الخميس المُقبل في تمام الساعة الـ8:25 بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب التقارير الواردة فإن لجنة الحكام ستعين طاقمًا تحكيمًا محليًا لإدارة المباراة، وذلك بعدما لم تتقدم إدارة الليوث برئاسة خالد البلطان، بطلب استقدام حكام أجانب.

حكام محليون:

وتنوي لجنة الحكام الدفع بالحكم تركي الخضيري، لإدارة مباراة الهلال مع الشباب، بعدما قاد مباراة الأهلي والفتح في الجولة الماضية.

موقف الفريقين:

ويقع الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، بعد فوز في مباراة وحيدة وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين، بينما يحتل الهلال وصافة الدوري برصيد 10 نقاط، جمعهم من 4 مباريات دون خسارة بالفوز على الطائي والتعاون والاتفاق والتعادل مع الباطن.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة