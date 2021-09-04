الهلال يهزم الكويت الكويتي بثنائية وديًّا

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من الفوز وديًّا على نادي الكويت الكويتي بهدفين دون رد، وذلك في إطار استعدادات الأزرق لخوض مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ملخص مبارة الهلال والكويت:

وتمكن اللاعب متعب المفرج من إحراز الهدف الأول للأزرق، خلال الشوط الأول من عمر اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الشاب عبدالله رديف ثاني أهداف الزعيم، لتنتهي المباراة بفوز بطل آسيا 3 مرات بثنائية دون رد.

وسيواجه الفريق الكروي الأول بالزعيم، فريق الاستقلال الإيراني يوم الاثنين 13 سبتمبر الجاري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا حيث تُقام المباراة على ملعب محايد.

هدف ليوناردو جارديم:

وسيعمل المدرب البرتغالي جارديم على تصحيح الأخطاء وتقوية الخط الخلفي للفريق بعد أن تعرض لهجمات شرسة من قبل فرق الطائي والتعاون والباطن خلال المباريات الأولى من الدوري، مع العمل على اختيار العناصر المناسبة، خاصة أن جارديم أحدث تغييرات في الـ3 مباريات أثرت سلبًا على الأداء الفني للفريق.

وستبدأ المرحلة الثانية من إعداد الهلال بعد يوم 8 سبتمبر مع نهاية فترة التوقف الدولي، حيث يعود اللاعبون السعوديون للزعيم مع استمرار تواجد كل من كويلار وكاريلو مع منتخبي كولومبيا وبيرو.

وستكون مباراة استقلال طهران الإيراني الفرصة الأخيرة لجارديم؛ لأنه في حال خسر الزعيم بطاقة التأهل لدور الثمانية آسيويًّا فستكون إقالته حاضرة.

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