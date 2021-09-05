الوجهة المقبلة لـ نجم النصر بعد انسحاب الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح مصير اللاعب عبدالرحمن العبيد غامضًا مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك بعد انسحاب الاتحاد من التعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم الثلاثاء الماضي.

وكان العبيد صاحب الـ28 عامًا دخل الفترة الحرة مع النصر في شهر يوليو الماضي، واهتم كل من الاتحاد والاتفاق بالتعاقد معه، حسبما ذكر فهد سارح وكيل اللاعبين.

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ويبدو أن العالمي لا يفكر في تقديم عرض لتجديد عقد العبيد، مما يعني أنه قد ينضم لنادي الاتفاق في يناير المقبل كصفقة انتقال حر من أصفر العاصمة.

ولن يعتمد المدرب مانو مينيز على اللاعب العبيد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعاقد النادي مع اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفريق الكروي الأول سابقًا بنادي الفيصلي.

جدير بالذكر أن العبيد لعب 81 لقاء بمختلف البطولات مع العالمي حيث سجل هدفين وصنع 3 أهداف في تلك المباريات.

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وسيواجه النصر، فريق تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر الجاري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تُقام المباراة في قطر.

وكان أصفر العاصمة فاز على فريق التعاون في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل توقف الدوري بسبب خوض المنتخب السعودي لـ مباراتي فيتنام وعُمان في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

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