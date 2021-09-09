الوطنية لصناعة الأسمدة توزع 5 ملايين ريال أرباحًا على المساهمين

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2021م.

أرباح الوطنية لصناعة الأسمدة

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن قيمة الأرباح تصل إلى 5,000,000 ريال فيما يصل عدد الأسهم المستحقة للأرباح 5,000,000 سهم حيث تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال وبذلك تصل نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية إلى 10%.

تاريخ الأحقية

وقالت الشركة : ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة فيما سيتم يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة.

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