نرفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية.

فالوطن ليس مكانًا نعيش فيه فقط، بل هو كيان يعيش فينا داخل أرواحنا وفي كينونة قلوبنا وعقولنا، فوطننا المملكة التي لها مكانة واسعة في نفوسنا، ومحبة متأصلة في قلوبنا لا يمكن أن تحدها الكلمات أو تعبر عنها المعاني، وتتضاءل في وصفها أبيات الشعر والقوافي، ويعجز معها اللسان عن التعبير عن المحبة والعشق لحياض هذا الوطن المعطاء الذي يضمنا ويرفرف علينا بالأمن والأمان، ولا تحصيه الألفاظ والعبارات؛ لأن حب الوطن حب خالص أصيل متأصل، حب تدعو إليه الفطرة ويؤيده الكتاب والسنة المشرفة، ويجمع عليه خيار الأمة.

وفي هذه الذكرى العطرة على قلوبنا، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الوفاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله-، وندعو الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يوفق شعب المملكة الغالي لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في ظل رؤية المملكة الطموحة، وكل عام والوطن وقيادته وشعبه بخير.