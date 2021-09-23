اليوم الوطني الواحد والتسعون لوطننا الحبيب المملكة العربية السعودية هو ذكرى المجد والعز والتمكين، ففي مثل هذا اليوم المبارك تحقق هدف المؤسس رجل القرن بحق الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه في توحيد هذا الكيان العظيم الذي وحّد أرجاء البلاد على شرع الله، فكانت بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ومهوى الأفئدة والأبدان تحتل المكانة اللائقة بها بين الأمم وبين دول العالم، ونحن في هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعًا نعيش عصر الملك سلمان الحزم والعزم وولي عهده الأمين مهندس الرؤية والتطوير حفظهما الله وتحت نظرهما الكريم تم تدشين رؤية 2030 التي تبنّاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي رسمت للبلاد مستقبلًا زاهرًا مبنيًا على خطط طموحة للوصول بهذه البلاد ومواطنيها إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق هدف خادم الحرمين (في أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة).

وهو بهذا الهدف وهذه الرؤية استودعنا أمانة تحقيق الحلم كلًا من منطلق عمله ومركزه ومسؤوليته، فلنعمل على تحقيق ذلك بكل صدق وأمانة وإخلاص، ردًا لجميل هذا الوطن المعطاء وهذه القيادة الحكيمة المباركة، حفظ الله وطننا الغالي ودولتنا المباركة وشعبنا العظيم من كل سوء ومكروه وأيد بنصره جنودنا البواسل على حدود بلادنا ورجال أمننا في الداخل ودمتي بلادي لنا دارًا.

شيخ قبائل آل وليد بني شهر