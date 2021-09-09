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انخفاض الحالات الحرجة بالسعودية إلى 565 والرياض تسجل 34 إصابة كورونا جديدة
تعافي 195 حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد

انخفاض الحالات الحرجة بالسعودية إلى 565 والرياض تسجل 34 إصابة كورونا جديدة

2021/09/09
الساعة 4:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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انخفاض الحالات الحرجة بالسعودية إلى 565 والرياض تسجل 34 إصابة كورونا جديدة
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (195) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (534834) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2289) حالة من بينها (565) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (545727) حالة، توفي منهم (8604) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (103) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 34، منطقة مكة المكرمة 18، المنطقة الشرقية 9.

انخفاض الحالات الحرجة بالسعودية إلى 565 والرياض تسجل 34 إصابة كورونا جديدة - المواطن


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