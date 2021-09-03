انطلاقة جادة في مدارس تعليم جازان خلال الأسبوع الأول للعام الدراسي

المواطن - علي شيبان - جازان

أشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بالانطلاقة الجادة والتهيئة والجاهزية في مختلف المدارس وسط بيئة مدرسية آمنة خلال الأسبوع الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 1443 هـ، بعد نجاح تنفيذ خطط الاستعداد والتهيئة المبكرة، وما لمسه من تعاون الهيئتين الإدارية والتعليمية في استقبال الطلاب والطالبات والتهيئة النفسية والصحية لهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تعاون الأسرة:

وأضاف أبو هادي أن تعاون الطلاب وأولياء أمورهم بمتابعة دروسهم حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس، كان له دور كبير في الانضباط بحصص التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

خطط مبكرة:

وأكد أن نجاح خطط الاستعداد والتهيئة المبكرة لانطلاق العام الدراسي الجديد ساهم في تحقيق هذه النتائج، مقدمًا شكره للهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس ومكاتب التعليم، مثنيًا على الجهود الوطنية التي يقدمونها دعمًا للعملية التعليمية.

دور أولياء الأمور:

كما نوه بالدور الهام لأولياء الأمور وأسر الطلاب والطالبات في نجاح تعليم أبنائهم وبناتهم كونهم الشريك الفعال للمؤسسة التعليمية، مؤكدًا أن الإدارة العامة ستسهم بتقديم الدعم الكامل للطلاب والطالبات وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومشجعة على استمرارية العملية التعليمية.

صيانة وتعقيم:

الجدير بالذكر أن تعليم جازان نفذ العديد من الخطط التي سبقت عودة الطلاب تمثلت في أعمال الصيانة والتعقيم والتجهيز، وتنفيذ العديد من البرامج التطويرية للهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس، بالإضافة إلى تنظيم عملية أخذ اللقاح لمنسوبيها وطلبتها، وجولات المتابعة المنفذة من قبل القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بالإدارة ومكاتب التعليم.

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