انهيار رملي يبتلع 3 عاملين في مشروع مطار الكويت الجديد

المواطن - متابعة

تسبب انهيار رملي في أحد مواقع مشروع مطار الكويت الجديد في وفاة شخصين وإصابة شخص ثالث فيما تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الحادث.

تفاصيل حادث مطار الكويت الجديد

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية فقد ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الإطفاء في تمام الساعة 3.12 ظهرًا يوم أمس يفيد بوقوع حادث انهيار رملي في محيط مشروع مطار الكويت الجديد T2 (قيد الإنشاء) وانحشار ثلاثة عمال تحت الأنقاض، وقد هرعت فرق الإطفاء من مراكز الطيران العام والإنقاذ الفني والمواد الخطرة والإسناد ليتبين وجود انهيار رملي بعمق 10 أمتار تقريبا.

وأضافت الإدارة أن فرق الإطفاء عملت على تدعيم موقع الانهيار لكي لا تحدث انهيارات جديدة، وباشرت عملية البحث والإنقاذ ليتم العثور على أحد العمال الثلاثة وهو على قيد الحياة وتم إخراجه من تحت الأنقاض عقب جهود كبيرة لمدة قاربت على الـ 4 ساعات، فيما عثرت الفرق على العاملين الاثنين وكانا متوفيين، وهم من الجنسية النيبالية.

تشكيل لجنة محايدة

من جانبها شكّلت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة في حادثة الانهيار الترابي تضم ممثلين عن جامعة الكويت وبلدية الكويت.

وتضمنت مهام لجنة التحقيق التي شكلتها الوزيرة د.الفارس البحث في أسباب الحادث وملابساته ومدى الالتزام بتطبيق اشتراطات وتعليمات الأمن والسلامة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع.

وأكدت د.الفارس أنها لن تتوانى في محاسبة أي طرف مسؤول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مع عدم السماح بمغادرة من لهم علاقة بالحادثة من الموقع حتى تتم عمليات التحقيق اللازمة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة