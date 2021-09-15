باريس سان جيرمان يحسم مصير مبابي قبل موقعة كلوب بروج

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مصير نجمه كيليان مبابي، وذلك قبل مواجهة فريق كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الأربعاء في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض البي إس جي مواجهة قوية ضد كلوب بروج في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت السعودية.

مبابي لن يغادر باريس سان جيرمان

وأكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بالنادي الفرنسي أن مبابي باق مع الفريق وسيجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع ليوناردو: ” اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي كان حدث بالفعل ولكن العرض لم يكن مناسبًا، ولذلك رفضنا عرض الريال لأنه أقل من الثمن الذي قمنا بشراء مبابي به من موناكو الفرنسي”.

وأضاف ليوناردو: “مبابي لاعب مهم لنا وسيتواجد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في كل المواسم وليس بالموسم الحالي فقط”.

يذكر أن مبابي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2017 قادمًا من صفوف فريق موناكو الفرنسي.

جدير بالذكر أن البي إس جي تعاقد مع ليونيل ميسي في أغسطس الماضي قادمًا من صفوف فريق برشلونة الإسباني كصفقة انتقال حر.

ويتوقع أن تشهد مباراة كلوب بروج ضد سان جيرمان مشاركة ميسي بشكل كأساسي للمرة الأولى منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من برشلونة الإسباني، حيث إنه لم يلعب سوى دقائق قليلة أمام ستاد ريمس، لعدم الجاهزية.

وكشف موقع “هوسكورد” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، عن التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج البلجيكي، حيث توقع الدفع بالثلاثي لهجومي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي معًا للمرة الأولى.

التشكيل المتوقع للبي إس جي

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان المتوقع كالتالي؛ كيلور نافاس، عبده ديالو، كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، جورجينيو فينالدوم، لويناردو باريديس، أندير هيريرا، نيمار دا سيلفا، مبابي، وليونيل ميسي.

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