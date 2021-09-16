باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام كلوب بروج

المواطن ـ إسلام البشبيشي

سقط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق كلوب بروج البلجيكي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص المباراة:

تقدم باريس بالهدف الأول في الدقيقة 16، عن طريق اللاعب أندير هيريرا بتسديدة قوية في الشباك بعد صناعة رائعة من النجم الفرنسي كيليان مبابي، فشل حارس كلوب بروج في التصدي لها.

ونجح أصحاب الأرض في إدراك هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب هانز فاناكن، واستمرت نتيجة التعادل مسيطرة حتى انتهاء نصف اللقاء الأول.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز طوال الـ45 دقيقة الثانية، ويكتفي الفريقان بتقاسم نقاط المباراة.

القائم يحرم ميسي من التسجيل:



وحرمت العارضة، الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدفه الأول بقميص باريس سان جيرمان، حينما سدد تسديدة قوية في الدقيقة 29 من على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 50 من عمر المباراة خروج اللاعب كيليان مبابي للإصابة، وتم الدفع بماورو إيكاردي بدلًا منه.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مع “ميسي”، بعد أن خسر فريق العاصمة الفرنسية أمام بايرن ميونيخ بهدف دون رد في موسم 2019- 2020.

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