باريس سان جيرمان يُسقط كليرمون برباعية في غياب ميسي

المواطن - محمد سمعه

أمطر الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، شباك ضيفه كليرمون برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي سان جيرمان، حيث نجح نادي العاصمة الفرنسية في إحراز هدفين بالشوط الأول عبر الإسباني أندير هيريرا في الدقيقتين الـ20 والـ31.

وفي الشوط الثاني واصل فريق باريس ضغطه ليضيف هدفين عبر كل من النجم كيليان مبابي والسنغالي إدريسا جايي بالدقيقتين الـ55 والـ65.

وأصبح رصيد الفريق الباريسي بعد الفوز 15 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، أما فريق كليرمون فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الرابع.

ونجح الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في الحفاظ على نظافة شباكه بأولى مبارياته مع الفريق الباريسي.

سبب غياب ميسي ونيمار:

ولم يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان في مباراة اليوم السبت لتواجدهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

جدير بالذكر أن النادي الباريسي كان أبرم مجموعة من التعاقدات القوية بفترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي بضم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمدافع الإسباني سيرخيو راموس والنجم ليونيل ميسي والهولندي جورجينيو فينالدوم.

ويسعى الفريق الباريسي للمنافسة على الفوز بـ دوري أبطال أوروبا في موسم 2021/ 2022، حيث سيواجه فريق كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأولى من دور المجموعات مساء الأربعاء المقبل حيث تُقام المباراة في بلجيكا.

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