نجح الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق فوز مهم على حساب نادي مانشستر سيتي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي:

وتمكن اللاعب السنغالي إدريسا جايي من سرقة الأضواء من الثلاثي الهجومي لـ سان جيرمان ، المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي خلال الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن جايي من إحراز الهدف الأول للفريق الباريسي بالدقيقة الثامنة من الشوط الأول بعد أن عجز نيمار عن تصويبها، ليسددها جايي في الشباك الخالية لحارس مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون.

ولم يظهر الثلاثي الهجومي المكون من ميسي ونيمار ومبابي بشكل مُلفت للأنظار خلال الشوط الأول.

ميسي يُسجل أول أهدافه مع الفريق الباريسي:

وفي الشوط الثاني، ومن هجمة منظمة نجح ليونيل ميسي في إحراز الهدف الثاني للبي إس جي والأول له منذ انضمامه للفريق الفرنسي في الدقيقة الـ74.

وحقق البي إس جي أول فوز له بدور المجموعات بدوري الأبطال بعد أن كان تعادل في الجولة الأولى ضد فريق كلوب بروج، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط.

يذكر أن الفريقين التقيا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، حيث تأهل مانشستر سيتي بعد فوزه ذهابًا وإيابًا على باريس سان جيرمان بنتيجة رباعية مقابل هدف في مجموع المباراتين.