باريس يخطف نقطة ثمينة من ليون في ليلة غضب ميسي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

استطاع نادي باريس سان جيرمان من خطف نقطة ثمينة في مباراته مساء أمس أمام خصمه اللدود نادي ليون، التي انتهت لصالح الفريق الباريسي بنتيجة 2/ 1، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021/ 2022.

ملخص المباراة:

وجاءت أول أهداف المباراة عن طريق لوكاس باكيتا لاعب نادي ليون في الدقيقة 54، بعدما تلقى عرضية حولها في مرمى دوناروما.

تعادل فريق باريس سان جيرمان بهدف في الدقيقة 65 عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا لتصبح النتيجة 1/ 1 في المباراة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لحساب نيمار دا سيلفا بعد عرقلته من مدافع ليون ليعادل النتيجة.

وفي الوقت بدل الضائع نجح الأرجنتيني ماوري إيكاردي في تسجيل هدف التقدم والفوز من عرضية رائعة سجلها ببراعة في مرمى ليون لينهي النتيجة لصالح الفريق الباريسي.

غضب ميسي:

وشهدت المباراة خروج النجم الأسطوري ليونيل ميسي غاضبًا لحظة استبداله خلال مباراة، إذ رفض نجم “التانجو” مصافحة مدربه، وعلق بكلمات خلال حديثه مع المدرب بوتشيتينو خلال مغادرته الملعب في الدقيقة 76 ونزول أشرف حكيمي بديلًا له.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الباريسي، ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، في حين يتواجد ليون في المركز التاسع بـ8 نقاط فقط.

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