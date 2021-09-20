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باريس يخطف نقطة ثمينة من ليون في ليلة غضب ميسي

باريس يخطف نقطة ثمينة من ليون في ليلة غضب ميسي

2021/09/20
الساعة 12:39 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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باريس يخطف نقطة ثمينة من ليون في ليلة غضب ميسي
المواطن ـ إسلام البشبيشي

استطاع نادي باريس سان جيرمان من خطف نقطة ثمينة في مباراته مساء أمس أمام خصمه اللدود نادي ليون، التي انتهت لصالح الفريق الباريسي بنتيجة 2/ 1، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021/ 2022.

ملخص المباراة:

وجاءت أول أهداف المباراة عن طريق لوكاس باكيتا لاعب نادي ليون في الدقيقة 54، بعدما تلقى عرضية حولها في مرمى دوناروما.

باريس سان جيرمان - الدوري الفرنسي
مبابي وأشرف حكيمي – @Ligue1_ENG

تعادل فريق باريس سان جيرمان بهدف في الدقيقة 65 عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا لتصبح النتيجة 1/ 1 في المباراة.

كيليان مبابي
احتفال مبابي – المصدر @PSG_English

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لحساب نيمار دا سيلفا بعد عرقلته من مدافع ليون ليعادل النتيجة.

باريس سان جيرمان
@PSG_inside

وفي الوقت بدل الضائع نجح الأرجنتيني ماوري إيكاردي في تسجيل هدف التقدم والفوز من عرضية رائعة سجلها ببراعة في مرمى ليون لينهي النتيجة لصالح الفريق الباريسي.

غضب ميسي:

وشهدت المباراة خروج النجم الأسطوري ليونيل ميسي غاضبًا لحظة استبداله خلال مباراة، إذ رفض نجم “التانجو” مصافحة مدربه، وعلق بكلمات خلال حديثه مع المدرب بوتشيتينو خلال مغادرته الملعب في الدقيقة 76 ونزول أشرف حكيمي بديلًا له.

باريس يخطف نقطة ثمينة من ليون في ليلة غضب ميسي - المواطن

وبهذا الفوز يتصدر النادي الباريسي، ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، في حين يتواجد ليون في المركز التاسع بـ8 نقاط فقط.


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