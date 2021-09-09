بالأرقام.. الاتحاد يتسلح بالقوة الضاربة استعدادًا لمواجهة أبها

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يستعد نادي الاتحاد، لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره نادي أبها، يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عودة دوري محمد بن سلمان:

وتدور عجلة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، من جديد يوم السبت المقبل، وذلك بعد توقفها خلال المدة الماضية لمشاركة المنتخب السعودي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي يتصدّرها الأخضر مناصفة مع أستراليا بتحقيقهما 6 نقاط من فوزين.

وأصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أقوى الدوريات العربية والخليجية؛ نظرًا لاستقطاب أنديته الكبيرة نجومًا أجانب من العيار الثقيل، فمن المتوقع أن يكون الدوري بالموسم الجديد تنافسيًا للغاية نظرًا لقوة التعاقدات الصيفية المبرمة.

أرقام الاتحاد قبل مواجهة أبها:

وقبل مواجهة يوم السبت أمام أبها، استطاع العميد في الحفاظ شباكه نظيفة في آخر 4 مباريات وهي أطول سلسلة له على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد 3 جولات برصيد 6 نقاط، بينما أبها في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وجمع نادي الاتحاد، 6 نقاط من الانتصار على الرائد بثلاثية نظيفة والفيصلي بهدفين لهدف، وخسر في الجولة الأولى في ميدان الفيحاء بهدف دون رد.

الاتحاد يستعيد الدوليين قبل مواجهة أبها:

واستعاد نادي الاتحاد لاعبيه الدوليين أمس من أجل الاستعداد لمواجهة أبها بشكل قوي يوم السبت المقبل، بجانب تعافي الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من الإصابة.

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