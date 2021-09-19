بالأرقام .. كيف منع أحمد حجازي خطورة النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

حقق المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد أرقامًا مميزة في مباراة النصر مساء أمس السبت في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أرقام أحمد حجازي في مباراة النصر

وتمكن حجازي من إيقاف خطورة مهاجمي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله والكاميروني فينسينت أبو بكر، وذلك عن طريق تشتيت الكرة 9 مرات من لاعبي النصر، وقطع الكرة في 3 مناسبات مع محاولة مراوغة ناجحة منه للاعب أبو بكر وساهمت في صنع خطورة على مرمى النصر.

كما مرر حجازي للاعبي الاتحاد 4 كرات طويلة ناجحة طوال المباراة.

حجازي سبب في ضياع ضربة جزاء النصر

وكان جمهور نادي الاتحاد تداول بعض الصور للمدافع أحمد حجازي وهو يُخبر الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي بالزاوية التي سيُسدد فيها حمدالله ركلة جزاء النصر في مباراة الأمس.

ويُعد حجازي ورقة رابحة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد فمنذ انضمامه للفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي من ويست بروميتش آلبيون وساهم في حصول الاتحاد على المركز الثالث في دوري المحترفين موسم 2020/2021 بالإضافة إلى الوصول لنهائي البطولة العربية.

وتحدث حجازي قائلًا إن من أسباب الفوز على النصر هو دراسة ومذاكرة لاعبي العميد للعالمي قبل خوض مباراة الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف حجازي: “طريق الاتحاد لا يزال طويلًا في الموسم الحالي ولدينا هدف كبير نسعى إلى تحقيقه في الموسم، لإسعاد جماهيرنا”.

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