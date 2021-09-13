بالأرقام .. كيف يتعامل النصر مع غياب حمدالله آسيويًا ؟

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مباراته ضد نادي تراكتور الإيراني مساء الغد الثلاثاء بدون هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ومنذ انتقال الهداف المغربي إلى صفوف أصفر العاصمة، وقد بات عنصرًا أساسيًا للعالمي في المنافسات الآسيوية، حيث شارك في 18 مباراة بدوري أبطال آسيا، خلال نسخ 2019 و2020 و2021، وأحرز 15 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.

النصر فقد حمدالله في 7 مباريات آسيويًا

وغاب حمدالله عن العالمي في البطولة الآسيوية في 7 مباريات بواقع 5 مباريات في نسخة 2019 ومباراتين في نسخة 2020.

ونجح العالمي في تحقيق نتائج إيجابية في الـ7 مباريات بـ دوري أبطال آسيا بدون حمدالله، حيث فاز العالمي في 4 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة.

ويملك أصفر العاصمة حاليًا بدائل هجومية جيدة لتعويض غياب حمدالله مثل الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا.

نتائج العالمي مع الأندية الإيرانية

وسبق لأصفر العاصمة أن لعب مع أندية إيران في 17 مباراة، حيث فاز العالمي في ست مواجهات بينما فازت الأندية الإيرانية في ست لقاءات وتعادل العالمي مع أندية إيران في خمس مباريات.

وعلى صعيد آخر، حقق نادي تراكتور نتائج ضعيفة أمام الأندية السعودية حيث فاز فقط في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر 7 مباريات أمام أندية المملكة خلال 10 مباريات.

ويهدف النصر إلى تحقيق الفوز الثامن للأندية السعودية على فريق تراكتور عند مواجهة الغد بين الفريقين التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة.

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