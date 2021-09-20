باولينيو لـ جماهير الأهلي: سأرحل وعقلي هنا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

وجه المحترف البرازيلي باولينيو ، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك عقب رحيله عن صفوف الفريق، بعد خوض 4 مباريات فقط بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وقال نجم “السامبا” خلال حديثه عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “اريد ان أوجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، لن أنسى استقبالكم لي في المطار، مشهد لا يصدق ولا ينسى وأتمنى أن يتفهمون موقفي ووضعي، وعليكم بالصبر لأن إدارة الأهلي ستغير هذا الوضع للعودة بالفريق، والنادي يمر بمرحلة عصيبة بالتأكيد ولكن أود أن أقول شكراً لجماهير”.

باولينيو يتحدث عن لاعبي الأهلي

وعن حديثه مع لاعبي الأهلي، أوضح: “رسالتي للاعبين عندما حضرت وصوتوا لي بأن أكون قائد للفريق والترحيب بي لم أحظى به من لاعبين خلال مسيرتي، قلت للاعبين بصدق لن أغير وضع وعقلية الفريق خلال يوم أو يومين، الأمر يحتاج للتقدم خطوة بخطوة وتحدثت مع اللاعبين عن الأمور المالية وقلت أعرف أنها صعبة”.

وأشار: “وضعت نفسي في مخاطرة كبيرة لأنني القائد، وأؤمن بعمل إدارة النادي، وقلت للاعبين علينا إعطاء الإدارة الوقت لتغيير الأوضاع بالنادي، واللاعبين أمنوا بكلامي ووثقوا بي وأنا كشخص لا أحب الحديث كثيرا، سأرحل وعقلي هنا في الأهلي مع اللاعبين لأنهم يستحقون تغيير الوضع”.

سر رحيل باولينيو:

وتشير التقارير الصحفية إلى أن سبب رحيل باولينيو، يعود إلى اتفاقه مع نادي جريميو البرازيلي، وعملية إنهاء العقد جاءت نظرًا للاتفاق المُبرم للعودة إلى بلاده

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