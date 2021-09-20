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باولينيو لـ جماهير الأهلي: سأرحل وعقلي هنا

باولينيو لـ جماهير الأهلي: سأرحل وعقلي هنا

2021/09/20
الساعة 8:51 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, الرياضة
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باولينيو لـ جماهير الأهلي: سأرحل وعقلي هنا باولينيو لاعب الأهلي السابق
المواطن ـ إسلام البشبيشي

وجه المحترف البرازيلي باولينيو ، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك عقب رحيله عن صفوف الفريق، بعد خوض 4 مباريات فقط بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

باولينيو لاعب الأهلي السابق
باولينيو لاعب الأهلي السابق

وقال نجم “السامبا” خلال حديثه عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “اريد ان أوجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، لن أنسى استقبالكم لي في المطار، مشهد لا يصدق ولا ينسى وأتمنى أن يتفهمون موقفي ووضعي، وعليكم بالصبر لأن إدارة الأهلي ستغير هذا الوضع للعودة بالفريق، والنادي يمر بمرحلة عصيبة بالتأكيد ولكن أود أن أقول شكراً لجماهير”.

باولينيو
باولينيو – المصدر @ALAHLI_FC

باولينيو يتحدث عن لاعبي الأهلي 

وعن حديثه مع لاعبي الأهلي، أوضح: “رسالتي للاعبين عندما حضرت وصوتوا لي بأن أكون قائد للفريق والترحيب بي لم أحظى به من لاعبين خلال مسيرتي، قلت للاعبين بصدق لن أغير وضع وعقلية الفريق خلال يوم أو يومين، الأمر يحتاج للتقدم خطوة بخطوة وتحدثت مع اللاعبين عن الأمور المالية وقلت أعرف أنها صعبة”.

باولينيو لاعب الأهلي

وأشار: “وضعت نفسي في مخاطرة كبيرة لأنني القائد، وأؤمن بعمل إدارة النادي، وقلت للاعبين علينا إعطاء الإدارة الوقت لتغيير الأوضاع بالنادي، واللاعبين أمنوا بكلامي ووثقوا بي وأنا كشخص لا أحب الحديث كثيرا، سأرحل وعقلي هنا في الأهلي مع اللاعبين لأنهم يستحقون تغيير الوضع”.

باولينيو لـ جماهير الأهلي: سأرحل وعقلي هنا - المواطن

سر رحيل باولينيو:

وتشير التقارير الصحفية إلى أن سبب رحيل باولينيو، يعود إلى اتفاقه مع نادي جريميو البرازيلي، وعملية إنهاء العقد جاءت نظرًا للاتفاق المُبرم للعودة إلى بلاده


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