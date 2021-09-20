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باولينيو يكشف أسباب رحيله عن الأهلي

باولينيو يكشف أسباب رحيله عن الأهلي

2021/09/20
الساعة 2:18 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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باولينيو يكشف أسباب رحيله عن الأهلي
المواطن - إسلام البشبيشي

كشف المحترف البرازيلي باولينيو ، عن الأسباب التي دفعته للرحيل عن صفوف الأهلي، بعد خوض 4 مباريات فقط مع الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

باولينيو لاعب الأهلي السابق
باولينيو لاعب الأهلي السابق

وقال نجم “السامبا” خلال حديثه عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “في البدلة أقول للرئيس ماجد النفيعي كل التوفيق لك، عندما أتيت ووقعت للنادي الأهلي رأيت أنه تحدٍّ جيد لي، لأني تحدثت مع الرئيس النفيعي مباشرة، وأعجبني ذلك، لأنه تحدث بصراحة وصدق ولم يلتف بالحديث، قال لي كذا وكذا ومن يعمل معي فلان وفلان قلت له سترى ما سأقدم في النادي”.

السر وراء رحيل باولينيو:

وأوضح باولينيو : “لم أرحل بسبب قصور في النادي أو أن النادي لم يوفر لي متطلباتي لا بل لأن كل شخص لديه مشاكله، وأنا لدي مشاكلي وعلي التوقف عن كرة القدم حتى يناير المقبل، وسأرى بعدها ماذا يحصل”.

باولينيو لاعب الأهلي السابق

وتابع اللاعب البرازيلي: “موسى المحياني ذلك الشاب من الصعب الحديث عنه لأنه في شهرين فقط قام بعمل كل ما يمكن عمله، وكل ما يمكن لمساعدتي قام بعملها المحياني ولكن كما قلت لك المشكلة ليست من النادي أو من موسى أو الرئيس أو حتى المدرب”.

باولينيو يشيد بـ هاسي:

وأضاف: “المدرب بيسنيك هاسي منذ وصولي أعطاني كل الثقة وقال لي خذ وقتك وليس لدي شي لقوله للإدارة لأنهم حاولوا مساعدتي بكل الطرق ولكن في هذه اللحظة لا يستطيعون مساعدتي لا يستطيعون حل أزمتي وما حصل لي من إشكاليات في البرازيل”.

باولينيو لاعب الأهلي السابق
باولينيو لاعب الأهلي السابق

وتشير التقارير الصحفية إلى أن سبب رحيل باولينيو، يعود إلى اتفاقه مع نادي جريميو البرازيلي، وعملية إنهاء العقد جاءت نظرًا للاتفاق المُبرم للعودة إلى بلاده.


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