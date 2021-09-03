بديل عبدالله عطيف في مباراة السعودية وعُمان

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد استقر على بديل عبدالله عطيف لاعب الوسط الذي أُصيب في مباراة فيتنام مساء أمس الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وكان عطيف خرج من المباراة بالدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول متأثرًا وباكيًا بسبب الإصابة التي لحقت به.

وقد يعتمد المدرب رينارد على اللاعب محمد كنو بجانب اللاعب عبدالإله المالكي في التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي في مباراة عُمان بالجولة الثانية من التصفيات.

نتائج أشعة الرنين على اللاعب:

وكانت أشعة الرنين المغناطيسي أكدت وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة لدى عطيف وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

وبالتالي فإن مشاركته في مباراة عُمان ستكون مستحيلة، مما يجعل المدرب يضع كنو بجانب عبدالإله المالكي مع وجود علي الأسمري وعلي الحسن على مقاعد البدلاء.

رد فعل رينارد بعد إصابة عبدالله عطيف:

يذكر أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أعرب عن قلقه بسبب إصابة عطيف، مضيفًا أنه في حال فقده المنتخب السعودي، فسوف يفقد الأخضر لاعبًا موهوبًا وعلى خُلق.

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

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