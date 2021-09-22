قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن هناك دعوى قضائية جديدة مرفوعة من قبل الممثل براد بيت ضد طليقته أنجلينا جولي.

أنجلينا جولي تسعى للانتقام

وكشفت الصحيفة تفاصيل تلك الدعوى القضائية قائلة إنه تم وصف الممثلة أنجلينا جولي فيها بأنها تسعى للانتقام، وتتبع عرقلة ممنهجة؛ للحصول على حصة براد بيت من عملية تقسيم حصصهما في ممتلكات الزوجين السابقين في فرنسا.

ووفقًا للدعوى، فإن بيت أعطى أنجلينا قبل انفصالهما نسبة 10% من أسهمه في إحدى شركاته، ليتساوى الزوجان السابقان في ذات الحصة المملوكة مناصفة، وقال في الدعوى إن طليقته تخطط لبيع حصتها من تلك الشركة، متجاهلة الوقت والعمل الذي استثمره في هذه المؤسسة.

وتشير الدعوى المقدّمة في لوكسمبورغ إلى أن تحويل 10% من أسهم بيت لجولي باطل، حيث بيعت الأسهم وقتها بسعر يورو فقط، وهو ثمن رمزي لا يعادل القيمة الحقيقية لها.

ومن بين الأصول التي يتنازع عليها الزوجان السابقان، فندق Chateau وعقار آخر يمتد على مساحة كبيرة، وتقدر قيمته بـ140 مليون يورو.

واتهمت الدعوى جولي أيضًا بعرقلة أعمال الشركات التي لا تزال مملوكة من الزوجين، من أجل الضغط على براد بيت لقبول بيع حصتها المذكورة، وذلك بتأخير الموافقة على الحسابات والتعيينات الإدارية.

معركة الطلاق بين براد بيت وأنجلينا جولي

جدير بالذكر أنه سبق لجولي أن زعمت خلال معركة طلاقها والحضانة مع بيت، أنه كان مسيئًا لفظيًا وجسديًا تجاه ابنهما الأكبر مادوكس، كما أشارت المستندات التي قدمتها جولي في مارس، والتي لا تزال تحت السرية، إلى أنها كانت تتهم زوجها السابق بالعنف المنزلي، وتعتزم إثبات ذلك من خلال تسجيلات الفيديو وشهادات أطفالهم.