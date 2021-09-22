أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021.

8 مليون ريال:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المبلغ الموزع 8 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.5 مليون سهم، أما حصة السهم من التوزيع فهي 3.20 ريال، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %32.

أحقية الأرباح:

ولفتت برغرايززر إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم الخميس 23/02/1443 هـ الموافق 30/09/2021 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، مهيبة بالمساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر.