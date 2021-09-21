بركان يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما الإسبانية

المواطن - متابعة

قال سكان محليون إن تدفقات الحمم البركانية دمرت مئات المنازل في جزيرة بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، وإن عواقب هذه الكارثة قد تكون أكثر بكثير مما يكتبون عنها في وسائل الإعلام.

تضرر 130 منزلاً

وتقول السلطات إن 130 منزلا تضرر، في حين يقول السكان المحليون إن الكارثة وحجم الأضرار أكبر بكثير مما هو معلن.

وبدأ ثوران سلسلة جبال كومبر فيجا البركانية، في بلدية إل باسو، بعد ظهر يوم 19 سبتمبر.

إجلاء 5 آلاف شخص

وقبل ذلك، سجل المعهد الجغرافي الوطني الإسباني زيادة في النشاط الزلزالي ووقوع أكثر من 25 ألف زلزال خفيف في الجزيرة خلال أسبوع.

وبحسب آخر المعطيات، تضرر أكثر من مائة منزل، واضطر خمسة آلاف شخص إلى إخلاء منازلهم.

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