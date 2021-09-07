برنامج الحملات في منصة إحسان يعزز الشفافية والإفصاح

المواطن - الرياض

على الرغم من عمر منصة إحسان القصير والذي لم يتجاوز 5 أشهر، إلا أنها حريصة على تطوير وتحسين تجربة المتبرعين والمانحين، وإطلاقها لبرنامج الحملات يعكس عميق فهم القائمين على المنصة بمتطلبات العمل الخيري بما يعزز من التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

جمع التبرعات بشكل إلكتروني

برنامج الحملات يُعد نقلة نوعية في مفهوم العمل الخيري، إذ يُعتبر أول برنامج من نوعه على مستوى المملكة الذي يُتيح جمع التبرعات بشكل إلكتروني وفي مجالات مُحددة وبشكل يعكس منهج الشفافية الكاملة سواء في مرحلة جمع التبرعات أو توجيهها إلى مستحقيها.

مجالات جمع التبرعات التي يُتيحها برنامج حملات إحسان، تم اختيارها بعناية فائقة لتغطية الاحتياج في المجالات ذات الصلة برعاية وكفالة الأيتام والرعاية الصحية وسُقيا الماء؛ كمرحلة أولى، وستتلوها العديد من المجالات الأخرى تبعًا للاحتياج الذي يظهر بحسب الحالات المعروضة.

من أهم الإيجابيات التي يسعى برنامج حملات إحسان إلى ترسيخها، الإعلاء من شأن التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، من خلال إشراكهم في عمل الخير ورفع روح التنافس المحمود في البذل والعطاء بما يعود النفع والفائدة والخير على منتظري الدعم من الفئات الأشد احتياجًا.

الشفافية والإفصاح

يُحسب لمنصة إحسان والقائمين عليها، اعتمادهم لطريقة عمل تقوم على مبدأ الشفافية والإفصاح، وإظهار حجم التبرعات المطلوبة وحجم الأموال المستقبلة والمبالغ المتبقية، بما يعزز من ثقة المتبرعين سواء كانوا جهات أو أفراد بفرص التبرع التي تُتيحها المنصة للجميع.

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