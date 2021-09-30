كشف برنامج ريف، عن أنشطة الثروة السمكية التي يدعمها ويشملها دعم البرنامج.

وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن للمستفيد أو طالب الدعم التقدم بتسجيل طلب وثيقة العمل الحر من خلال منصة البوابة الإلكترونية للعمل الحر.

الأنشطة المشمولة:

وأضاف برنامج التنمية الريفية المستدامة، أن أنشطة الثروة السمكية التي يشملها دعم برنامج ريف وتتمثل هذه الأنشطة في المجالات التالية:

– المنتجات من الصدف.

– إنتاج الأسماك المجففة (المالح).

– صناعة شباك صيد الأسماك.

– صيد الأسماك.

– فرز الأسماك.

– تعبئة وتغليف وتجهيز الأسماك.

– صناعة أدوات الصيد المختلفة.

ما هو برنامج ريف؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.