ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.08 دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 0.11 % ليصل إلى 76.27 دولاراً أمريكياً للبرميل.

خام تكساس:

كما صعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.04 % ليستقر عند 72.26 دولاراً أمريكياً.

مخزونات أميركا:

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وقال أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشييدس في هيوستون: “أسعار الخام ما زالت تلقى دعماً من تعافي الطلب حول العالم واستمرار السحب من المخزونات”.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول أمس مرتفعة 1.83 دولار، أو 2.5%، لتسجل عند التسوية 76.19 دولار للبرميل.

وتستمر عودة المنشآت النفطية في خليج المكسيك إلى الإنتاج، ليرتفع إنتاج النفط الأميركي بمقدار 500 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي إلى 10.6 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة.