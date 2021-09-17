بعثة أخضر الصالات للسيدات تغادر إلى كرواتيا لإقامة معسكر إعدادي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عبر موقعه الرسمي، أن منتخبه النسائي للصالات سيقيم معسكرًا تدريبيًّا في كرواتيا، من أجل الاستعداد للمنافسات الخليجية والآسيوية المقبلة.

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أن المنتخب النسائي سيغادر إلى مدينة بوريتش الكرواتية، صباح الغد السبت، لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى يوم 30 من الشهر الحالي، بعدما أنهى معسكره المحلي بالعاصمة الرياض، والذي استمر لمدة 6 أيام.

قائمة المنتخب:

وتشهد صفوف المنتخب النسائي للصالات، تواجد بعض اللاعبات اللاتي أظهرن مواهبهن في البطولات المحلية على مستوى المناطق، مثل دوري الرياض والدوري المجتمعي، كالمهاجمة منيرة الحمدان من فريق المملكة، واللاعبتين فرح جفري وتالة الغامدي من فريق جدة إيجيلز، واللاعبة تقية رشوان من فريق مِراس.

ا لظهور الأول للمنتخب:

وكان المنتخب السعودي النسائي للصالات، قد ظهر على المستوى الرسمي لأول مرة في 2019، عندما خاض منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية 2019 بالكويت، والتي انتهت بحصده الميدالية البرونزية.

ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم لتأسيس منتخب نسائي، حيث أعلن خلال الشهر الماضي عن تعاقده مع المدربة الألمانية، مونيكا ستاب، كما كشف قبل أسبوعين عن استعداده لإطلاق دوري رسمي لكرة القدم النسائية للعشبي، في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

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