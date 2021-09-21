بعد إصابته بالحد الجنوبي.. عودة البطل حدادي من رحلة علاج امتدت 5 أعوام

المواطن - الرياض

وصل أحد أبطال الحد الجنوبي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد رحلة علاج امتدت خمس سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيديو #عاجل | بعد إصابته بالحد الجنوبي عودة البطل عبدالمعين حدادي من رحلة علاج امتدت 5 أعوام.. وحدادي لـ #الإخبارية: الفضل لله ثم لـ #ولي_العهد ووالدتي pic.twitter.com/zAYh9HxpfR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2021

عودة البطل لأرض الوطن

وقال البطل عبدالمعين حدادي خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إنه عاد واقفاً على قدميه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وجه بعلاجه على نفقته الخاصة، معبراً عن فخره وحبه للأمير محمد بوضع صورته على صدره.

يُشار إلى أن حدادي تعرض لإصابة بالغة أثناء دفاعه عن سلامة الوطن وحماية أراضيه بالحد الجنوبي؛ نتج عنها إصابته بشلل كامل، ليصدر بعدها ولي العهد أمراً بعلاجه في الخارج.

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