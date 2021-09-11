بعد تناول الحلويات احذر من تناول الماء

المواطن- محمد داوود- جدة

حذرت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، من تناول الماء مباشرة بعد أكل الحلويات وخصوصًا الكعك، والمعجنات الحلوة، والبسكويت، والآيس كريم، والدونات، والحلويات الشامية كالبقلاوة والكنافة وغيرها؛ فذلك يزيد من مستوى السكر في الدم بعد الأكل.

توازن نسبة السكر:

وبينت لـ”المواطن” أن الشعور بالعطش بعد تناول الحلويات السكرية طبيعي؛ لكون السكريات من أكثر المواد الغذائية سرعة في الامتصاص، لذلك تصل إلى الدم بسرعة، وعند تناول الحلويات السكرية ينتقل السكر إلى الدم في وقت قصير، فتتحرك كمية من الماء المخزن في خلايا الجسم باتجاه الدم لتقوم بعمل توازن في نسبة السكر، وعندما تشعر خلايا الجسم بأنها تفقد مخزونها من الماء ترسل إشارات إلى الدماغ تترجم إلى إحساس بالعطش.

زيادة السعرات الحرارية:

ولفتت إلى أن الإفراط في تناول الحلويات السكرية يزيد من احتمالات التعرض للسمنة وزيادة الوزن نتيجة اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، وزيادة فرص الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب، ظهور حب الشباب وعلامات التجاعيد على البشرة، الإصابة بالكبد الدهني ومشكلات في الكلى، سوء الحالة المزاجية بعد تناول كمية كبيرة من الحلويات، تعرض الأسنان للتسوس وأمراض اللثة، التأثير على صحة المخ والذاكرة والتركيز، لذا يجب الاعتدال في تناول الحلويات قدر الإمكان.

الحلويات تمهد للسمنة:

وشددت الدكتورة جواهر على تجنب بعض العادات والسلوكيات الغذائية الخاطئة مثل ضرورة تناول الحلويات بعد الوجبات الرئيسية، فهذا من أكبر الأخطاء، فذلك يعتبر طريقًا يمهد للسمنة وزيادة الوزن، فيجب الحد من الكميات السكرية التي تدخل في الجسم، ويمكن تناول سلطة الفواكه إذ تحتوي على السكريات الطبيعية المفيدة للجسم.

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