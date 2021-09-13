بعد نهاية الجولة الرابعة.. الاتحاد في صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

اختتمت- مساء أمس- منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنهاية مباراة الشباب الحزم التي انتهت بفوز “الليث” بهدفين نظيفين.

واستطاع نادي الاتحاد أن يعتلي صدارة الترتيب، في ظل غياب الهلال والنصر، إذ فشلت أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، جميعها، في تحقيق العلامة الكاملة، بالوصول إلى النقطة رقم 12.

جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الرابعة:

تربع نادي الاتحاد، على قمة جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما حصد 9 نقاط، فيما يحتل كل من؛ الفيحاء والفتح، و الهلال، وضمك والرائد، المراكز من الثاني إلى السادس، على الترتيب، بـ7 نقاط.

وجاء نادي النصر في المركز السابع برصيد 6 نقاط، وبنفس عدد النقاط جلس نادي الاتفاق على مقعد المركز الثامن، واحتل كل من؛ الأهلي والشباب والفيصلي، والباطن وأبها، المراكز من التاسع إلى الثالث عشر على الترتيب، بـ 4 نقاط.

وفي المركز الرابع عشر جاء نادي التعاون، ليأتي خلفه بنفس عدد النقاط نادي الحزم في المركز الخامس عشر، ليتذيل جدول نادي الطائي بلا نقاط حتى الآن.

وتغيب الهلال والنصر عن المشاركة في الجولة الرابعة؛ بسبب خوضهما دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، ما أراح الطائي والفيحاء أيضًا عن الجولة ذاتها.

ويبقى الاتحاد صاحب أقوى خط هجوم حتى الآن بـ11 هدفًا، فيما يظل الهلال الأفضل دفاعيًّا، بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط.

وما يزال الفوز غائبًا عن كلٍّ من الأهلي، التعاون، الحزم والطائي، فيما لم يحقق الأخير أي نتيجة إيجابية، سواء بالانتصار أو التعادل، حيث يبقى دون نقاط.

وشهدت الجولة عددًا من المباريات الساخنة، أبرزها انتصار الاتحاد على أبها بنتيجة 6/ 1، مع تحقيق الشباب أول فوز له ضد الحزم بنتيجة 2/ 0، بجانب التعادل المثير بين الاتفاق والرائد، بهدفين لمثلهما.

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