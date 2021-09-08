بلدية صامطة تتفاعل مع تقرير “المواطن” بشأن مطبات الطرشية

المواطن - علي شيبان - جازان

تفاعلت بلدية صامطة مع ما نشرته “المواطن” يوم أمس بشأن مطالب أهالي الطرشية الجديدة في محافظة صامطة بإعادة المطبات لإنقاذ الأرواح.

لجنة من المحافظة:

وأكدت البلدية في رد تلقته ” المواطن” أنها قامت بمخاطبة محافظة صامطة لتشكيل لجنة مكونة من الجهات ذات العلاقة لتقرير حاجة الموقع لمطبات من عدمه وسوف تقوم البلدية باتخاذ اللازم حيال ذلك وفق مرئيات اللجنة.

معاناة أهالي الطرشية:

وكان سكان أهالي قرية الطرشية الجديدة التابعة لمحافظة صامطة قد شكوا من تفاقم معاناتهم من الطريق السريع والممتد بشكل مستقيم من دوار الطرشية إلى قرية الخضراء وعدم إعادة المطبات الصناعية السابقة في الشارع العام والذي يخترق قرية الطرشية القديمة والطرشية الجديدة والمحالّ التجارية رغم المطالبات السابقة من الأهالي في ظل تجاهل الجهات المعنية وتجاهل شكواهم مما أدى إلى زيادة الحوادث المرورية في التقاطعات بشكل يومي.

تكرار الحوادث:

وأكد أهالي قرية الطرشية الجديدة لـ”المواطن” أنهم يعانون بشكل كبير من عدم إعادة المطبات الصناعية السابقة في الشارع العام وذلك بعد إعادة سفلتة الشارع وعدم إعادة المطبات السابقة في مكانها السابق مما أدى إلى تكرار سيناريو الحوادث المرورية والذي كان آخرها صباح يوم أمس في المدخل الشرقي لقرية الطرشية الجديدة حيث أبدى الأهالي تذمرهم من عدم تجاوب الجهات المعنية في المحافظة.

ويمكن الاطلاع على تقرير “المواطن” من هنا.

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