بلدي الرياض يطرح مبادرة توعوية لتحسين التشوّه البصري

المواطن - واس

عقد المجلس البلدي بحي الملز اجتماعاً لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلّقة بعمل المجلس البلديّ، ومبادراته وبرنامجه التشغيليّ، فضلاً عن مشاركته في حملة معالجة التشوّه البصريّ الّتي أطلقتها الوزارة مؤخّراً، بحضور معالي مستشار وزير الشؤون البلديّة والقرويّة والإسكان والأمين العامّ للمجالس البلديّة الدكتور يحيى الحقيل.

واستعرض رئيس بلدي الرياض خالد العريدي خلال الاجتماع، عدداً من أعمال المجلس ومبادراته خلال الفترة الماضية.

معالجة التشوه البصري

وناقش بلدي الرياض مبادراته المقترحة للتنسيق مع أمانة منطقة الرياض في حملة معالجة التشوّه البصريّ، ومن ضمنها التنسيق مع عدد من المقاولين للمشاركة في الحملة، بالإضافة إلى أصدقاء المجلس البلديّ، والفرق التطوّعيّة، ولجان التنمية، والقطاع الخاصّ، مثل: الغرفة التجاريّة وشركات المقاولات، والبنوك وغيرها.

تعزيز دور المجالس البلدية

وطرح المجلس مبادرة توعويّة لتحسين التشوّه البصريّ بالتخلّص من النفايات، وذلك من خلال توعية المواطنين بمواعيد حضور شاحنات النفايات، بالإضافة إلى إلقاء المخلّفات داخل الحاوية المخصّصة لذلك.

وفي الختام قدّم رئيس بلدي الرياض، عدداً من إصدارات وتقارير المجلس للأمين العامّ للمجالس البلديّة الدكتور يحيى الحقيل، مؤكّداً أهمّيّة تعزيز دور المجالس البلديّة، بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة.

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