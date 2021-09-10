بناء أضخم مجسّم سيارة فورمولا 1 في العالم بجدة

المواطن ـ إسلام البشبيشي

قرر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وترويج جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 لموسم 2021، بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا1 في مدينة جدة، خلال الفترة المقبلة، ليكون من قطع الليغو، ويأتي ذلك في سبيل جمع التبرعات لمنصة إحسان الخيرية.

منصة إحسان الخيرية :

تعد منصة إحسان الخيرية التي تأسست في إبريل 2020، هي الداعم الأول للأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاجتماعية والتعليمية والتمريضية والبيئية والاقتصادية والتقنية، كما رحبت المنصة بفكرة الفورمولا1 في جدة، وذلك بين 3 و5 من ديسمبر المقبل.

ومن جهته؛ كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نيّته إطلاق حملة خيرية محطّمة للأرقام القياسية لمصلحة منصة إحسان، عن طريق بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا1، ليدخل هذا المجسّم كتاب غينيس للأرقام القياسية لصالح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ما إن يتم الانتهاء من تجميعه.

وتتطلّب عملية بناء المجسّم حوالي 500 ألف قطعة من قطع الليغو، ما يفتح الباب أمام مئات الآلاف للمشاركة في كتابة التاريخ من خلال بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا1، إضافة إلى المساهمة بعمل خيري لصالح منصة إحسان.

رد سي يستضيف مجسم الفورمولا1:

ومن المقرّر أن يستضيف رد سي مول عملية تجميع مجسم سيارة الفورمولا1 من قطع الليغو، وتنطلق عملية التجميع في 15 سبتمبر، مستغرقة حوالي الأسبوع، ليضع الحجر الأول مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

الحجر الختامي للمجسم:

ويضع الحجر الختامي في 23 من الشهر نفسه، الموافق مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وسيحضر ممثلون عن كتاب غينيس للأرقام القياسية عن بعد للتصديق على أن مجسّم سيارة الفورمولا1 المبنية من قطع الليغو في المملكة هي الأكبر في العالم.

ويستطيع الراغبون بأن يكونوا جزءا من هذا الحدث العالمي زيارة موقع saudiarabiangp.com/lego والتسجيل للمشاركة بالفعالية، حيث ستتم دعوتهم للحضور إلى موقع بناء المجسّم ليشهدوا بأم العين خبراء معتَمدين من ليغو وهم يقومون بتجميع مجسّم سيارة فورمولا1 ، على أن تظهر أسماؤهم على شاشة رقمية تقديرا لمساهمتهم القيّمة في هذا الإنجاز التاريخي.

مبادرة للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية:

وتُقام هذه المُبادرة لدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من بابه العريض مع تبقي أقل من 3 أشهر على إقامة النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، وتعكس هذه الفعالية الاهتمام والحماس المتزايدين في المملكة والمنطقة لقدوم الفئة الأولى في عالم رياضة المحركات إلى جدة في ديسمبر.

وسيتم تخصيص شاشات في الموقع لإظهار النسبة المئوية لعملية إكمال تجميع مجسّم السيارة، إضافة إلى عرض إحصائيات عن الفورمولا1 ومقابلات مع السائقين ومعلومات عامة عن البطولة، للمساهمة في تحفيز المواطنين السعوديين وتثقيفهم وحثّهم على التفاعل أكثر مع قدوم الفورمولا1 إلى جدة بعد فترة ليست بالبعيدة.

والجدير بالذكر أن، الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يتطلع من خلال هذا العمل الخيري البنّاء، للدمج بين التطلّعات لمستقبل مُشرق ومزدهر لجميع مواطني المملكة، وبين القِيم الرياضية والإنسانية والثقافية لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، التي تتماشى جميعها بخط موازي مع رؤية المملكة 2030.

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