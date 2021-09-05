بنزيمة: مبابي سيكون لاعبًا في ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أبدى مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة أسفه لعدم انضمام مواطنه كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، إلى صفوف المرينغي هذا الموسم.

فشل انضمام مبابي للريال

وينتهي عقد كيليان مبابي صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي صيف عام 2022، ولم يحسم مسألة تمديد تعاقده حتى الآن، حيث يُصر المهاجم الدولي على الرحيل حتى الآن.

وكان يحاول نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع كيليان مبابي حتى اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان تمسكت باستمراره، ليتأجل حلم انضمامه إلى المرينغي إلى العام المقبل.

بنزيمة يتمنى انتقال مبابي إلى الريال

وقال كريم بنزيمة لقناة “تيليفوت”: “وددت لو وقع مبابي للريال هذا العام، لكني أعلم أن هذا سيحدث عاجلًا أو آجلًا، وسيكون لاعبًا في ريال مدريد.. النادي الإسباني يريد ضمه، وهذا لم يعد سرًا”.

وعما إذا كان يتحدث مع مبابي في المنتخب الفرنسي بشأن هذا الأمر، علق بنزيمة قائلًا: “لقد تحدثنا، لكن ليس عن هذا الموضوع بالتحديد، إلا أننا نبقى على اتصال دائم”.

على الجانب الآخر، رفض كريم الحديث عن تفضيله اللعب بجوار مبابي وأنطوان جريزمان في خط هجوم ثلاثي، وقال: “المدرب هو من يضع الخطة، والأمر لا يتعلق بأي منا، لكن عليك أن تكون حاسمًا على أرض الملعب، وهذا ما نبذل قصارى جهودنا لأجله”.

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