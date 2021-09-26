وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك في إطار سعي الجانبين لتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، ودعم وتدريب وتوظيف السعوديين من الجنسين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار أهداف وخطط “بوابة الدرعية” لتوطين الوظائف، وتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية.

تفاصيل اتفاقية بوابة الدرعية وهدف

وأوضحت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجيتها الراسخة لتحقيق أقصى معدلات ممكنة لتوطين وظائفها لأبناء وبناء المملكة، مشيرةً إلى أن التعاون بين الجانبين يتضمن تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم جهودها القائمة في تطبيق آليات مبتكرة لتوطين الوظائف، من خلال تحديد ودراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية، وتصميم البرامج المناسبة لتحقيق أهدافها في إتاحة الفرص للمواهب والكفاءات السعودية على المدى القريب والبعيد.

رفع الوعي المجتمعي

كما تتضمن المذكرة، رفع الوعي المجتمعي في الدرعية بالمهارات المطلوبة للوظائف المختلفة من خلال إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية، وصقل مهاراتهم وجاهزيتهم لسوق العمل، ضمن جهود وسياسة هيئة تطوير بوابة الدرعية في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمع المحلي، إضافة إلى تبادل البيانات والإحصائيات والدراسات بين الجانبين، والعمل على تعزيز التدريب على رأس العمل من خلال برنامج “تمهير”.

تدريب وتطوير الكوادر الوطنية

من جهته، أشاد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بخطط واستراتيجية هيئة تطوير بوابة الدرعية في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية وسياسة توطين الوظائف لديها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أحد أهم أهداف الصندوق تتمثل في تحقيق الجهود الرامية إلى تعزيز دور أبناء وبنات الوطن في النمو الاقتصادي، وتهيئة وإعداد الشباب السعودي لتحمل مسؤولياته للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة، إضافة إلى تشجيع ومساعدة كافة القطاعات على تنفيذ برامج التوطين الطموحة.

دراسة المبادرات والبرامج

وأضاف: “سيكون هناك تعاون وثيق فيما يتعلق بدراسة المبادرات والبرامج الخاصة بتحديد الاحتياجات التدريبية والوظيفية مع الهيئة، ودراسة النماذج والبرامج التدريبية المناسبة لتنفيذها، والاستفادة من الشهادات الاحترافية، وبرامج الإرشاد المهني، إضافة إلى إمكانية تطوير برامج تدريب إلكترونية بالتنسيق مع بيوت الخبرة، وتقديمها عبر منصة “دروب”.

جدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تتبنى مجموعة من الآليات والسياسات لدعم توطين الوظائف للسعوديين، وتطوير قدراتهم الوظيفية وتولي المواقع القيادية في الهيئة، إضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التدريبية لأبناء وبنات الدرعية، لتزويدهم بالمهارات الوظيفية اللازمة، وإتاحة الفرصة لهم في وظائف الهيئة، ضمن استراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع المحلي بـ “جوهرة المملكة”.