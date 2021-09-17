بوغبا يشعل المنافسة بين الريال وبرشلونة

المواطن - مروة نبيل

دخل نادي برشلونة في منافسة مع غريمه ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا في الموسم الرياضي الجديد.

منافسة على ضم بوغبا

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن اسم بوغبا ظهر في محادثات بين رئيس برشلونة، خوان لابورتا، ومينو رايولا وكيل اللاعب الفرنسي.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “رايولا قال للابورتا إنه متأكد من وجود مزايدة قوية من الأندية الكبرى على ضم بوغبا خلال الصيف المقبل، كما وعده بأنه في حالة تقديم برشلونة لعرض، فإنه سيحاول إقناعه بالبت في اقتراح برشلونة قبل أي عروض أخرى”.

ولفتت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة عليه التغلب على ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس من أجل التعاقد مع نجم الوسط الفرنسي في الموسم الرياضي المقبل.

وينتهي عقد بوغبا صاحب الـ28 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي كل العروض التي قدمتها إدارة الشياطين الحمر من أجل التجديد.

مانشستر يونايتد هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره وست هام، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمح للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع تشيلسي، ليفربول وإيفرتون.

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